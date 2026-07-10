Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве на ВДНХ открылась интерактивная сенсорная выставка

Маршрут по экспозиции проходит в полной темноте.

Источник: Национальные проекты России

Сенсорная выставка в темноте «Незримое слово» открылась в музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ в Москве, сообщили в департаменте экономической политики и развития города. Проект соответствует задачам национального проекта «Семья».

Экспозиция стала выездным проектом интерактивного музея в темноте «Сенсориум», который работает на Старом Арбате. Маршрут проходит в полной темноте. Там посетителям предстоит на ощупь распознать известных исторических личностей, изучая их профили кончиками пальцев. Для маленьких гостей подготовили отдельную экспозицию с узнаваемыми персонажами сказок, мультфильмов и детских книг.

Кроме того, посетители смогут освоить основы чтения и письма с помощью шрифта Брайля — рельефно-точечной системы, которой пользуются незрячие люди. По завершении занятия участники смогут забрать на память закладку со своим именем, выполненным этим шрифтом.

Отмечается, что выставка будет работать до 4 октября. Билеты на 20-минутный интерактив в темноте и мастер-класс по шрифту Брайля можно приобрести на официальном сайте ВДНХ и в кассах выставочного пространства.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.