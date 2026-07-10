Девочке из Биробиджана, на которую упала труба со льдом, выплатят 40 тысяч

В Биробиджане управляющую компанию обязали выплатить компенсацию ребёнку, на которого упала часть водосточной трубы со льдом. Решения суда добилась прокуратура Еврейской автономной области.
Проверка началась после обращения законного представителя девочки. Инцидент произошёл 9 марта 2026 года возле дома на улице Пионерской.
По данным прокуратуры, от основной конструкции оторвалась часть водосточной трубы со льдом и упала на ребёнка 2019 года рождения. Девочка получила гематому и ушиб правой голени.
Травмы не повлекли вреда здоровью, однако ребёнок испытал физические и нравственные страдания. После проверки прокуратура обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.
Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Управляющая компания должна выплатить в пользу несовершеннолетней 40 тысяч рублей.