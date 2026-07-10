«Травят и запрещают общаться»: под Волгоградом из-за моббинга педагогов отличницу едва не оставили на второй год в шаге от золотой медали

— Мы уже неоднократно с этим сталкивались. У нас в школе оценки месяцами не ставятся. Т.е. ребята учатся, выполняют задания, отвечают на уроках, даже контрольные пишут, а оценки не выставляют. Это сейчас легко можно проверить через электронный журнал. У ребят очень долго нет оценок, а потом, перед закрытием четверти, их задним числом вносят как в бумажный, так и в электронные журналы. В результате, зачастую, оценки выставляют не из реальной работы ученика, а по наитию педагога. Собственно, сейчас это и сыграло против нас. В январе и феврале 2026 года, когда мы ходили на занятия, по многим предметам нет ни одной оценки. Но это невозможно. Класс маленький — всего несколько человек. Лена ночами на пролёт сидела и выполняла задания, готовилась, а на уроках зачастую отдувалась за всех, и ни одной оценки? Это же нереально. Что, за два месяца даже не было ни одной проверочной работы? — задаётся вопросом родительница.