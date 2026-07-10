штрафы у АЗС, выбитые ветром окна, карта бензина

Вечером 10 июля vrn.aif.ru собрал главные события Воронежской области в последний день рабочей недели. Теперь автовладельцы в режиме онлайн могут узнать о наличии бензина на АЗС. В регионе разбушевалась стихия, и сильные порывы ветра выбили окна в многоэтажном доме в областном центре. На фоне непростой ситуации с топливом власти планируют увеличить число автобусов в часы-пик и рассмотрят ещё несколько мер в этом направлении. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.
Ситуация 2025 года не повторилась: в Воронеже досрочно завершили ремонт коллектора у памятника Славы.
Ремонт канализационного коллектора на Московском проспекте в Воронеже завершили к утру 10 июля. Работы выполнили раньше установленного срока.
Как сообщили в городском водоканале, ремонт проходил в технически сложных условиях — на глубине 6 метров. На выполнение работ ушло около четырёх дней.
В результате бригада заменила 22 метра повреждённого участка коллектора, после чего выполнила монтаж нового трубопровода. Новый участок коллектора успешно прошёл проверку на герметичность. Сейчас система работает, а жители близлежащих домов продолжают получать услуги водоотведения без ограничений.
Движение транспорта по участку Московского проспекта пока ограничено. Также закрыт въезд на кольцо с улицы Хользунова при следовании от улицы Маршала Жукова в направлении улицы Шишкова.
В предстоящие выходные на месте коммунальной аварии планируется уложить новое асфальтовое покрытие.
Топливо на картах: автовладельцы в режиме онлайн могут узнать о наличии бензина на АЗС.
Цифровые сервисы, содержащие информации о наличии топлива на конкретных автозаправочных станциях Воронежской области стали доступны водителям. Об этом сообщили в региональном правительстве.
В частности, Сбер совместно с 2ГИС запустил сервис поиска АЗС с высокой вероятностью наличия горючего. Он доступен в веб-версии и приложении банка в разделе «Для жизни». Данные обновляются автоматически на основе обезличенных платёжных сведений и охватывают свыше 23 тысяч автозаправочных станций по всей стране.
Также «Яндекс. Картах» появился специальный режим «Есть топливо». В приложении отображаются АЗС, где водители успешно заправились в течение последнего часа. Для повышения точности карты автомобилисты также могут сообщать о текущей ситуации на заправках, отмечая данные на местах.
Аналогичные сервисы заработали и у других компаний.
Власти отметили, что ситуация с обеспечением топливом в регионе остаётся на постоянном контроле.
По данным губернатора Александра Гусева, на сегодняшний день обеспеченность АЗС на территории региона бензином в среднем составляет около 50%, дизельным топливом — почти 70%. Случаи резкого повышения цены на отдельных малых автозаправочных станциях уже изучаются сотрудниками УФАС.
«По информации крупнейших операторов АЗС, основные сложности связаны с высоким спросом и логистикой. Большинство компаний ожидают новые поставки в ближайшие дни», — уточнили в облправительстве.
Для более равномерного распределения ресурсов на большинстве АЗС продолжают действовать временные ограничения на отпуск топлива и запрет на его продажу в канистры.
Жителей региона призывают сохранять спокойствие и пользоваться актуальными цифровыми сервисами для выбора АЗС.
Главные изменения на фоне непростой ситуации с топливом.
В Воронеже увеличат количество единиц общественного транспорта в часы-пик. Такое решение приняли на заседании регионального оперштаба под председательством губернатора Александра Гусева.
Для общественного транспорта проработаны особые правила заправки. Они уже реализуются на АЗС.
Также власти региона пересмотрят штрафы за стоянку во время очереди за топливом и скорректируют работу комплексов видеофиксации вблизи автозаправочных станций.
Врачи удалили у женщины двухсантиметровый камень через прокол диаметром менее одного сантиметра.
В больницу скорой медицинской помощи № 8 женщина в возрасте 57 лет обратилась с жалобами на боли в левом боку и частые обострения хронического пиелонефрита (инфекционно-воспалительное заболевание почек, вызываемое бактериями. — Прим. ред.).
Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, в ходе исследования врачи обнаружили в левой почке пациентки камень размером около двух сантиметров. Ситуацию осложняло то, что ранее женщине дважды выполняли открытое вмешательство по удалению камней из почек, из-за чего в области поясничного отдела у неё сформировался рубец.
В результате медики приняли решение о проведении малоинвазивной операции. Специалисты успешно удалили камень через прокол диаметром менее одного сантиметра. С помощью лазерного волокна камень удалось безопасно фрагментировать в почке без дополнительного рассечения тканей.
Вмешательство прошло без осложнений, и женщину выписали из стационара через семь суток после операции.
Мощный ветер выбил окна многоэтажки.
Сильные порывы ветра выбили окна на верхних этажах дома на Ленинском проспекте в Воронеже. Обломки повредили припаркованные у здания автомобили.
Ливень, сопровождающийся штормовым ветром, накрыл регион днём 10 июля.
В некоторых районах столицы Черноземья и области выпал град. Отдельные льдинки были размером с перепелиное яйцо.
Съезд с Северного моста в Воронеже будет перекрыт дольше, чем планировалось.
В Воронеже на четыре дня продлили ограничение движения транспорта по съезду с Северного моста на улицу 25 Января и в обратном направлении. Оно будет действовать до 18 июля. Об этом сообщили в управлении дорожного хозяйства.
Ограничение связано со строительством ливневой канализации в рамках реконструкции Остужевской развязки.
Изначально планировалось, что его снимут днём 14 июля.