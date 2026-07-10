штрафы у АЗС, выбитые ветром окна, карта бензина

Вечером 10 июля vrn.aif.ru собрал главные события Воронежской области в последний день рабочей недели. Теперь автовладельцы в режиме онлайн могут узнать о наличии бензина на АЗС. В регионе разбушевалась стихия, и сильные порывы ветра выбили окна в многоэтажном доме в областном центре. На фоне непростой ситуации с топливом власти планируют увеличить число автобусов в часы-пик и рассмотрят ещё несколько мер в этом направлении. Подробнее об этих и других новостях — в нашем материале.