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Актер Александр Ковтунец дал инструкцию, как встретить на улице ангела

Актер режиссер и президент фестиваля «В кругу семьи “Александр Ковтунец поспособствовал тому, что в г. Ярославле открыли целую улицу, да еще с названием “Улица Ангела” — так называется фильм, котрый Ковтунец снял и сам в нем снялся вместе с сыном. По словам артиста, он в чудеса верит и даже знает, как на лавочке встретить настоящего ангела. Об этом Александр рассказал на церемонии открытия улицы. Инструкция- на видео.

Актер режиссер и президент фестиваля «В кругу семьи “Александр Ковтунец поспособствовал тому, что в г. Ярославле открыли целую улицу, да еще с названием “Улица Ангела” — так называется фильм, котрый Ковтунец снял и сам в нем снялся вместе с сыном. По словам артиста, он в чудеса верит и даже знает, как на лавочке встретить настоящего ангела. Об этом Александр рассказал на церемонии открытия улицы. Инструкция — на видео.

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