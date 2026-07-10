Актер режиссер и президент фестиваля «В кругу семьи “Александр Ковтунец поспособствовал тому, что в г. Ярославле открыли целую улицу, да еще с названием “Улица Ангела” — так называется фильм, котрый Ковтунец снял и сам в нем снялся вместе с сыном. По словам артиста, он в чудеса верит и даже знает, как на лавочке встретить настоящего ангела. Об этом Александр рассказал на церемонии открытия улицы. Инструкция — на видео.
Актер Александр Ковтунец дал инструкцию, как встретить на улице ангела
Актер режиссер и президент фестиваля «В кругу семьи “Александр Ковтунец поспособствовал тому, что в г. Ярославле открыли целую улицу, да еще с названием “Улица Ангела” — так называется фильм, котрый Ковтунец снял и сам в нем снялся вместе с сыном. По словам артиста, он в чудеса верит и даже знает, как на лавочке встретить настоящего ангела. Об этом Александр рассказал на церемонии открытия улицы. Инструкция- на видео.
Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.Читать дальше