Ведущий Столяров рассказал об обновках сына, который только что родился

Блогер Алексей Столяров стал отцом во второй раз. Сына ему родила чемпионка мира по бальным танцам Вера Бондарева. Молодые люди принимают поздравления. Ну, а незадолго до родов они пришли на светскую премьеру и рассказали, соблюдают ли они советские традиции не покупать вещи ребёнку заранее. Смотрите видео.