Какой сегодня праздник: Всемирный день жареного мяса

Международный день эфирных масел был учреждён в 2016 году компанией dōTERRA. Хотя инициатива исходила от коммерческого бренда, праздник быстро вышел за рамки маркетинга и стал поводом для популяризации знаний об эфирных маслах и ароматерапии в целом. Египтяне использовали мирру, ладан и кипарис для бальзамирования, религиозных обрядов и парфюмерии. Китайские и индийские врачи применяли ароматные растения в лечебных целях. Гиппократ прописывал ароматические ванны и массажи. Арабский учёный Авиценна усовершенствовал процесс дистилляции, открыв новые возможности для получения эфирных масел. Их использовали как лекарства и для защиты от инфекций. В XX веке французский химик Рене‑Морис Гаттефоссе обжёг руку в лаборатории и интуитивно погрузил её в лавандовое масло. Он был поражён скоростью заживления без рубцов. Гаттефоссе ввёл термин «ароматерапия» и положил начало её научному изучению. 11 июля — это день, чтобы остановиться, вдохнуть поглубже и оценить ту силу, которую дарят нам растения в каждой капле эфирного масла. Праздник объединяет науку, природу и стремление человека к гармоничной и здоровой жизни.