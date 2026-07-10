Какой сегодня праздник: Всемирный день жареного мяса

Всемирный день жареного мяса — неофициальный международный праздник. Изначально праздник назывался Днём шашлыка и берёт своё начало на Востоке — там, где традиции приготовления мяса на огне уходят корнями в глубокую древность. Точной даты возникновения праздника нет: по самой популярной версии, люди стали «чествовать» жареное мясо сразу, как осознали, что это сытная и вкусная еда. Со временем праздник приобрёл международный характер и стал более общим — теперь он посвящён не только шашлыку, но и другим видам жареного мяса (кебабу, барбекю, стейкам и т. д.). В разных культурах используют свои секреты: на Кавказе — вино и специи, в Латинской Америке — цитрусовые и травы, в Азии — соевый соус и имбирь. Во многих странах угощение жареным мясом — знак радушия и уважения к гостям.
День художника по свету (также известный как День светооператора или День гафера) отмечают сегодня. Праздник неофициальный, но широко отмечается специалистами в сфере светового дизайна и освещения. Дата выбрана в честь исторического события: 11 июля 1874 года русский электротехник Александр Лодыгин получил патент на изобретение лампы накаливания. Это изобретение стало важным шагом в развитии осветительных технологий и заложило основу для современных световых решений в искусстве и индустрии. Первое применение лампы Лодыгина для уличного освещения состоялось в Санкт‑Петербурге и вызвало восторг горожан. Композитор Александр Скрябин первым задумался о соединении музыки и света: в 1910 году в симфонической поэме «Прометей» он использовал светомузыку, добавив партию световой клавиатуры.
Международный день эфирных масел был учреждён в 2016 году компанией dōTERRA. Хотя инициатива исходила от коммерческого бренда, праздник быстро вышел за рамки маркетинга и стал поводом для популяризации знаний об эфирных маслах и ароматерапии в целом. Египтяне использовали мирру, ладан и кипарис для бальзамирования, религиозных обрядов и парфюмерии. Китайские и индийские врачи применяли ароматные растения в лечебных целях. Гиппократ прописывал ароматические ванны и массажи. Арабский учёный Авиценна усовершенствовал процесс дистилляции, открыв новые возможности для получения эфирных масел. Их использовали как лекарства и для защиты от инфекций. В XX веке французский химик Рене‑Морис Гаттефоссе обжёг руку в лаборатории и интуитивно погрузил её в лавандовое масло. Он был поражён скоростью заживления без рубцов. Гаттефоссе ввёл термин «ароматерапия» и положил начало её научному изучению. 11 июля — это день, чтобы остановиться, вдохнуть поглубже и оценить ту силу, которую дарят нам растения в каждой капле эфирного масла. Праздник объединяет науку, природу и стремление человека к гармоничной и здоровой жизни.