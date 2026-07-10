Странный маршрут продуктов нашли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае Россельхознадзор выявил подозрительное оформление документов на перевозку животноводческой продукции для социально значимых учреждений. Нарушение нашли через электронную систему «Меркурий», сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Проверка показала странную деталь: продукты будто бы отправляли одной машиной сразу с двух разных площадок, расположенных более чем в 200 километрах друг от друга. Речь идет об оптовой базе в Комсомольске-на-Амуре и продуктовом магазине в поселке Березовый.
По данным ведомства, 30 июня ведущий ветеринарный врач филиала Комсомольской городской станции по борьбе с болезнями животных оформил шесть транспортных ветеринарных сопроводительных документов. В них указывалась отправка разных продуктов питания в социально значимые учреждения.
Проблема оказалась во времени и расстоянии. Документы оформили с разницей от шести до 30 минут, при этом перевозку продукции указали одним и тем же транспортным средством. Для двух точек, разделенных сотнями километров, такой маршрут выглядит нелогично.
В Россельхознадзоре считают, что в документы на транспортную партию внесли недостоверные сведения о машине. За нарушение КГБУ «Хабаровская краевая станция по борьбе с болезнями животных» объявили предостережение о недопустимости нарушения требований ветеринарного законодательства.
Система «Меркурий» помогает отслеживать путь подконтрольной продукции и замечать такие несостыковки в электронных документах. С начала 2026 года в Хабаровском крае через этот компонент выявили нарушения, по которым объявили уже более 300 предостережений.