В Тверской области отремонтируют участок дороги Рамешки — Замытье — Вырец

Участок дороги Рамешки — Замытье — Вырец отремонтируют в Тверской области, сообщили в дирекции территориального дорожного фонда региона. Работы проводят при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Специалисты приведут в порядок участок с 1-го по 9-й километр. Сейчас на объекте ведутся геодезические работы, организован подвоз строительных материалов, а также идет подготовка к восстановлению водопропускных труб. Завершить ремонт планируют до конца августа.
«В этом году ремонтируем свыше 400 км региональных и муниципальных дорог. Наша цель — сделать дорожную инфраструктуру максимально удобной и безопасной для жителей, повысить уровень экономического и туристического потенциала Верхневолжья», — отметил в своем канале в «Максе» временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.