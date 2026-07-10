Названа главная причина страха путешествовать в одиночку

Многие люди мечтают отправиться в путешествие, но останавливаются, когда речь идет о поездке в одиночку. Причина такого страха может скрываться не в незнакомых местах, а в тревоге перед самостоятельностью и ответственностью за свои решения, заявила психолог Александра Миллер. Об этом пишет NEWS.ru.
«Страх путешествия в одиночку — это не фобия географии, а боязнь встречи с собственной тишиной. По моей практике, за этим всегда стоят две вещи. Мы привыкли проживать жизнь на публику. В одиночестве вы лишаетесь “зеркала” в лице других людей», — поделилась эксперт.
Специалист объяснила, что во время одиночной поездки человек лишается привычной поддержки и возможности разделить впечатления с другими. Из-за этого могут возникать мысли о том, что некому помочь в сложной ситуации или оценить происходящее, что усиливает тревожность.
Психолог считает, что преодолеть такой страх можно не через жесткое преодоление себя, а через постепенное привыкание к самостоятельности. Не стоит требовать от себя идеального поведения — первые дни могут быть непростыми, и это нормально.
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