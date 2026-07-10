Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названа главная причина страха путешествовать в одиночку

Психолог Миллер: страх путешествий в одиночку связан с боязнью ответственности.

Источник: Комсомольская правда

Многие люди мечтают отправиться в путешествие, но останавливаются, когда речь идет о поездке в одиночку. Причина такого страха может скрываться не в незнакомых местах, а в тревоге перед самостоятельностью и ответственностью за свои решения, заявила психолог Александра Миллер. Об этом пишет NEWS.ru.

«Страх путешествия в одиночку — это не фобия географии, а боязнь встречи с собственной тишиной. По моей практике, за этим всегда стоят две вещи. Мы привыкли проживать жизнь на публику. В одиночестве вы лишаетесь “зеркала” в лице других людей», — поделилась эксперт.

Специалист объяснила, что во время одиночной поездки человек лишается привычной поддержки и возможности разделить впечатления с другими. Из-за этого могут возникать мысли о том, что некому помочь в сложной ситуации или оценить происходящее, что усиливает тревожность.

Психолог считает, что преодолеть такой страх можно не через жесткое преодоление себя, а через постепенное привыкание к самостоятельности. Не стоит требовать от себя идеального поведения — первые дни могут быть непростыми, и это нормально.

Ранее психолог Нигар Алигаева объяснила, почему смена привычной обстановки помогает снизить уровень стресса, улучшить эмоциональное состояние и благоприятно сказывается на работе сердца.