Названа главная причина страха путешествовать в одиночку

Многие люди мечтают отправиться в путешествие, но останавливаются, когда речь идет о поездке в одиночку. Причина такого страха может скрываться не в незнакомых местах, а в тревоге перед самостоятельностью и ответственностью за свои решения, заявила психолог Александра Миллер. Об этом пишет NEWS.ru.