Воронежский суд не выпустил главу сети «Русский аппетит» Прытыкина из СИЗО

Андрей Прытыкин содержится под стражей по делу о покушении на дачу взятки чиновникам на выборах в воронежскую облдуму в 2020 году. Следствие считает, что в середине сентября 2020-го он передал через посредника 250 тыс. руб. «в целях обеспечения не менее 50% голосов избирателей на выборах депутатов Воронежской областной думы». Преступление, по версии следствия, не было доведено до конца по независящим от обвиняемого обстоятельствам. Сам экс-депутат вину признал на первом заседании по делу.