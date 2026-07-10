Экс-жена Ираклия Пирцхалавы защитила его в скандале с беременной от него моделью

— Я вас очень сильно прошу — не хейтить его и не делать поспешных выводов. Вы знаете, что я не медийный человек, для меня все это в новинку. Для меня это не хайп какой-то. У нас дети есть, двое. И это моя личная жизнь, которая сейчас решается. Поэтому давайте не будем сейчас нападать ни на него, ни на кого-то другого. Не хочу никого обвинять или оправдывать, — заявила возлюбленная музыканта в личном блоге.