Четыре новых речных судна заложили на верфи в Нижегородской области

На верфи началось строительство судна-нефтесборщика для ликвидации разливов нефтепродуктов, буксира-толкача, а также двух несамоходных барж различного назначения. Одна из них предназначена для перевозки грузов, техники и оборудования, другая — для транспортировки песка, щебня и других строительных материалов.