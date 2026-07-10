Четыре новых речных судна заложили на верфи в Нижегородской области

На судостроительном предприятии в Богородском округе Нижегородской области состоялась закладка четырех новых речных судов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
На верфи началось строительство судна-нефтесборщика для ликвидации разливов нефтепродуктов, буксира-толкача, а также двух несамоходных барж различного назначения. Одна из них предназначена для перевозки грузов, техники и оборудования, другая — для транспортировки песка, щебня и других строительных материалов.
По данным регионального правительства, судостроение остается одной из ключевых отраслей промышленности Нижегородской области. Сегодня в регионе работают 18 крупных и средних предприятий отрасли, а их производственные мощности обеспечены заказами на несколько лет вперед.
Ранее сообщалось, что теплоход с пшеницей сел на мель на Волге под Городцом.