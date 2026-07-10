Лишние 28 млрд убрали из тарифов ЖКХ в Хабаровском крае В Хабаровском крае

Каждый год около 300 ресурсоснабжающих организаций заявляют свои расходы на работу, ремонты, топливо и другие нужды. В 2026 году комитет рассмотрел их расчеты и принял 1271 тарифное решение. Проверка показала, что часть заявленных затрат не была подтверждена закупками или экономическими расчетами: среди них оказались завышенные суммы ремонтов, неподтвержденные цены на топливо и другие спорные расходы.