Лишние 28 млрд убрали из тарифов ЖКХ в Хабаровском крае В Хабаровском крае

В Хабаровском крае из коммунальных тарифов исключили 28 миллиардов рублей неподтвержденных расходов. Эти суммы ресурсоснабжающие организации пытались заложить в будущие платежи потребителей, сообщили в правительстве региона.
Вопрос обсудили на заседании президиума краевого правительства под руководством первого заместителя председателя Сергея Абрамова. С докладом выступила председатель комитета по ценам и тарифам Алена Сидорова. Речь шла о том, как в регионе проверяют расчеты компаний, от которых зависят суммы в квитанциях жителей.
Каждый год около 300 ресурсоснабжающих организаций заявляют свои расходы на работу, ремонты, топливо и другие нужды. В 2026 году комитет рассмотрел их расчеты и принял 1271 тарифное решение. Проверка показала, что часть заявленных затрат не была подтверждена закупками или экономическими расчетами: среди них оказались завышенные суммы ремонтов, неподтвержденные цены на топливо и другие спорные расходы.
Эти 28 миллиардов рублей из тарифов убрали, чтобы они не легли дополнительной нагрузкой на жителей. В правительстве отмечают, что тема остается одной из самых чувствительных: более 80% вопросов от населения связаны именно с жилищно-коммунальной сферой.
Для отдельных территорий в крае действуют дополнительные механизмы сдерживания платы. В децентрализованных зонах энергоснабжения жители оплачивают только 20% стоимости электроэнергии, остальную часть покрывает краевой бюджет. Тариф на тепло для населения не должен превышать предельный уровень, установленный губернатором, а льготный тариф на вывоз твердых коммунальных отходов помогает снизить нагрузку на семейные бюджеты.
Комитет также контролирует уже действующие тарифы. В 2025 году специалисты провели 82 проверки, нарушения нашли у 61 хозяйствующего субъекта, сумма штрафов составила 1,5 миллиона рублей. Кроме того, вынесено 91 предостережение, проведено пять профилактических визитов и 71 консультация, что позволило снизить долю выявленных нарушений на 8,6% по сравнению с 2024 годом.
Льготные категории жителей могут получить перерасчет платы за жилищно-коммунальные услуги. Для этого нужно подать заявление и приложить квитанции за шесть месяцев.