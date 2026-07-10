Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится

— Я оставил инструкции: если что-то случится, то просто бомбить их так, как они еще никогда не видели, — рассказал американский лидер.
Он добавил, что не считает якобы заговор Тегерана новым, поскольку страна на протяжении уже многих лет хочет его устранить, передает New York Post.
8 июля во время выступления на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп назвал себя целью Ирана номер один, из-за чего его «может не стать». Глава Белого дома отметил, что осознает вероятность покушения, но заявил, что перспектива гибели его не пугает.
10 июля СМИ сообщили, что Израиль передал США разведывательную информацию, которая свидетельствует о новом плане Ирана по устранению Дональда Трампа. По словам журналистов, эти сведения могут привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке.