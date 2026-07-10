Трамп приказал бомбить Иран с невиданной силой, если с ним что-то случится

8 июля во время выступления на саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп назвал себя целью Ирана номер один, из-за чего его «может не стать». Глава Белого дома отметил, что осознает вероятность покушения, но заявил, что перспектива гибели его не пугает.