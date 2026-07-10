В Рязанской области собрали более 50 кубометров мусора с берегов водоемов

Более 50 кубометров мусора собрали с берегов водоемов в Рязанской области с начала сезона акции «Вода России», сообщили в министерстве природопользования региона. Мероприятия проходят при поддержке национального проекта «Экологическое благополучие».
В этом году акция стартовала в апреле. За это время к ней присоединились уже 18 муниципалитетов. Общая протяженность очищенной береговой линии составила около 21 км.
Уборка прошла на десятках водных объектов. Волонтеры приводили в порядок берега рек Оки, Прони, Верды, Шачи, Плетенки и других. Кроме того, субботники организовали у озер Святое, Ямище и Боровое, а также у малых прудов и ручьев.
К акции присоединились около 700 человек. Среди участников были школьники и студенты, представители местных органов власти, активисты территориальных общественных самоуправлений, сотрудники предприятий, общественные деятели и другие.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.