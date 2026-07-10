На «Атоммаше» началось производство корпуса реактора для АЭС Эль-Дабаа

В изготовлении задействованы машиностроительные заводы Росатома в Санкт-Петербурге, Московской и Ростовской областях, а также в Республике Карелия. «Атоммаш» производит реакторы и парогенераторы, «Петрозаводскмаш» — главные циркуляционные насосные агрегаты (ГЦНА) и главные циркуляционные трубопроводы (ГЦТ), обеспечивающие циркуляцию теплоносителя. Комплект ГЦНА для первого энергоблока уже изготовлен и отправлен на объект. Агрегаты выполнены по новой технологии, гарантирующей однородность металла в точке соединения ГЦНА с оборудованием первого контура, что существенно повышает прочность сварных швов и надёжность эксплуатации энергоблока.