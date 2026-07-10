К спорту во дворах приобщились 75 тысяч жителей Хабаровского края

Региональный проект «Доступный спорт» за полгода собрал около 75 тысяч участников в Хабаровском крае. Бесплатные тренировки проходят каждую неделю на площадках по всему региону, сообщили в министерстве спорта края.
В 2026 году проекту исполняется пять лет, а его развитие совпало с Годом спорта, объявленным губернатором Дмитрием Демешиным. Идея проста: сделать занятия ближе к людям, чтобы спорт начинался не с дорогого абонемента, а с площадки рядом с домом, утренней пробежки, зарядки, йоги или тренировки для всей семьи.
Сейчас в проекте задействовано более 500 спортивных объектов, площадок и стадионов. За год на них проводят свыше 500 мероприятий, а бесплатные занятия становятся для многих первой ступенью к регулярным тренировкам: кто-то просто поддерживает форму, а кто-то после дворовой активности уходит в секции и серьезнее занимается спортом.
Расширяется и спортивная инфраструктура. В крае уже работают семь физкультурно-оздоровительных комплексов, а в этом году новые ФОКи должны появиться в Хабаровском, Верхнебуреинском, Ульчском районах и Бикинском округе. Поручение создать такие комплексы в каждом муниципалитете ранее дал губернатор Дмитрий Демешин.
На ближайшие дни для жителей подготовили несколько открытых занятий. В Хабаровске 11 июля пройдет бесплатная утренняя йога Айенгара на набережной возле арены «Ерофей», участникам нужно взять с собой коврик. В тот же день на набережной стадиона имени Ленина у речного вокзала стартует пятикилометровая пробежка, а возле «Ерофея» состоится оздоровительная тренировка для людей старше 16 лет.
В Комсомольске-на-Амуре 11 июля жителей приглашают на «Чемпионскую зарядку» в Центре игровых видов спорта и единоборств на проспекте Победы. Тренировку проведут призеры первенства России по киокусинкай Артём Ларионов, Инесса Оверст, Матвей Бурбах и Мирослава Сергеева. Еще одна бесплатная беговая тренировка пройдет 15 июля у арены «Ерофей», для участия нужна предварительная запись.