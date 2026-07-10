К спорту во дворах приобщились 75 тысяч жителей Хабаровского края

В 2026 году проекту исполняется пять лет, а его развитие совпало с Годом спорта, объявленным губернатором Дмитрием Демешиным. Идея проста: сделать занятия ближе к людям, чтобы спорт начинался не с дорогого абонемента, а с площадки рядом с домом, утренней пробежки, зарядки, йоги или тренировки для всей семьи.