Вучич намерен подать в отставку после назначения даты парламентских выборов

Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.