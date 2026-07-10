Вучич намерен подать в отставку после назначения даты парламентских выборов

Президент Сербии Александр Вучич подаст в отставку с поста главы государства после назначения даты выборов в парламент. Об этом он заявил в пятницу, 10 июля, в эфире телеканала Pink.
— Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку, — заявил сербский лидер в беседе с телеканалом.
Вучич в субботу, 27 июня, заявил, что вскоре покинет пост главы государства. Об этом он сообщил во время массового митинга своих сторонников в Белграде. По данным Министерства внутренних дел Сербии, митинг в поддержку президента и правящей Сербской прогрессивной партии собрал около 207 тысяч человек.
Бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Александр Вучич не будет баллотироваться на третий срок. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что такое решение может быть связано с тем, что на протяжении двух лет в стране идут волнения с участием молодежи, направленные против сербского лидера.