Вучич заявил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов

Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем решении покинуть пост главы государства сразу после того, как будут назначены дата парламентских выборов.
«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — уточнил сербский президент в эфире телеканала Pink.
Ранее Вучич пояснил, что после отставки он не уйдет из большой политики, а намерен сосредоточиться на работе в своей правящей партии. Он пообещал однопартийцам приложить все усилия, чтобы привести их к победе на предстоящих выборах.
Глава государства уточнил, что партия будет баллотироваться с единым списком под названием «Объединенная Сербия». При этом он подчеркнул, что его уход с поста президента не означает разрыва с политической жизнью страны.