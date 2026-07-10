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Вучич заявил, что подаст в отставку после назначения парламентских выборов

Вучич признался, что начал выносить вещи из президентского кабинета.

Источник: Комсомольская правда

Президент Сербии Александр Вучич объявил о своем решении покинуть пост главы государства сразу после того, как будут назначены дата парламентских выборов.

«Потихоньку выношу вещи. В должности президента республики я должен назначить парламентские выборы, затем пройдет несколько дней, и я подам в отставку», — уточнил сербский президент в эфире телеканала Pink.

Ранее Вучич пояснил, что после отставки он не уйдет из большой политики, а намерен сосредоточиться на работе в своей правящей партии. Он пообещал однопартийцам приложить все усилия, чтобы привести их к победе на предстоящих выборах.

Глава государства уточнил, что партия будет баллотироваться с единым списком под названием «Объединенная Сербия». При этом он подчеркнул, что его уход с поста президента не означает разрыва с политической жизнью страны.

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