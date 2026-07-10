«Планы на большую семью»: фигуристка Трусова заговорила о втором ребенке

22-летняя российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хочет второго ребёнка. При этом она призналась, что мечта о большой семье не сочетается с возвращением на лёд. Пост об этом фигуристка опубликовала в своём Telegram-канале.
«Я опять хочу ребёнка. Не то чтобы это было новостью, но какие же они прекрасные. Планы на большую семью никуда не делись, но жаль, что кататься и рожать детей одновременно невозможно», — написала Трусова.
О беременности фигуристка объявила в марте 2025 года прямо во время соревнований «Русский вызов», где она выступала в паре с мужем Макаром Игнатовым. В августе у пары родился сын, его назвали Михаилом.
После рождения ребёнка Трусова возобновила карьеру и вернулась в группу к Этери Тутберидзе, у которой тренировалась большую часть спортивной жизни. Сейчас фигуристка на тренировках уже исполняет четверные прыжки и тройной аксель.