Вучич: Сербию бы не приняли в Евросоюз даже в случае ввода санкций против РФ

«Ключевым условием всегда являются санкции против России. Это единственное условие. Что касается России и Белоруссии, поскольку мы не ввели три четверти санкций против Белоруссии, мы (фактически) не ввели их против Белоруссии. Мы не хотели вводить санкции против белорусского руководства», — сказал Вучич.