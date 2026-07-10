Вучич: Сербию бы не приняли в Евросоюз даже в случае ввода санкций против РФ

«Ключевым условием всегда являются санкции против России. Это единственное условие. Что касается России и Белоруссии, поскольку мы не ввели три четверти санкций против Белоруссии, мы (фактически) не ввели их против Белоруссии. Мы не хотели вводить санкции против белорусского руководства», — сказал Вучич.
Президент отметил, что принятие Белграда в Евросоюз сразу после введения антироссийских санкций вызвало бы новые вопросы, связанные с проблемой Косова и Метохии. И даже в случае решения этих проблем Брюссель, уверен Вучич, нашел бы новые преграды, чтобы не принимать Сербию.
Ранее KP.RU сообщил, что Сербия выразила желание сохранить безвизовый режим для граждан России.
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