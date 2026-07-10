Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЕС не включил в 21-й пакет санкций запрет на въезд для военнослужащих из РФ

ЕС может принять предложение о продолжении реэкспорта российского СПГ в третьи страны.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз не стал включать в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на въезд в страны ЕС для военнослужащих из России. Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно источнику, решение было принято под давлением Франции, Италии и Греции. В материале отмечается, что ограничения могут затронуть краткосрочные визы для военнослужащих и участников специальной военной операции.

Греция также выступает за продолжение реэкспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны. Страна настаивает на сокращении временных рамок действия возможной заморозки потолка цен на нефть из России.

Как сообщал KP.RU, представители Евросоюза признают, что разрабатываемый 21-й пакет санкций против России могут так и не одобрить. Политикам придется убрать из предлагаемого пакета мер значительное количество «наиболее сильных элементов».

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше