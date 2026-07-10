ЕС не включил в 21-й пакет санкций запрет на въезд для военнослужащих из РФ

Европейский союз не стал включать в 21-й пакет антироссийских санкций запрет на въезд в страны ЕС для военнослужащих из России. Об этом сообщает издание Euractiv.
Согласно источнику, решение было принято под давлением Франции, Италии и Греции. В материале отмечается, что ограничения могут затронуть краткосрочные визы для военнослужащих и участников специальной военной операции.
Греция также выступает за продолжение реэкспорта российского сжиженного природного газа в третьи страны. Страна настаивает на сокращении временных рамок действия возможной заморозки потолка цен на нефть из России.
Как сообщал KP.RU, представители Евросоюза признают, что разрабатываемый 21-й пакет санкций против России могут так и не одобрить. Политикам придется убрать из предлагаемого пакета мер значительное количество «наиболее сильных элементов».