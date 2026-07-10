Главные новости за неделю 6 июля — 10 июля 2026 года

Новак назвал причину дефицита бензина в России
На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за «прилетов» по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер страны Александр Новак. Что происходит с бензином в России 10 июля, в каких регионах действуют ограничения на продажу топлива и почему на некоторых АЗС возникли перебои — в материале Финансов Mail.
Между США и Ираном произошел один из самых масштабных обменов ударами
На фоне обострения ситуации в Ормузском проливе США возобновили удары по Ирану. Дональд Трамп заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном окончено.
Суд вернул Марин Ле Пен право на участие в президентских выборах
Парижский суд вынес приговор Марин Ле Пен по резонансному делу о фиктивном трудоустройстве помощников. Политик получила три года лишения свободы, один из которых — под электронным браслетом. Суд также постановил, что запрет на занятие выборных должностей продлится 15 месяцев, что оставляет Ле Пен возможность участвовать в президентских выборах 2027 года.
МОК отменил санкции в отношении российских спортсменов
Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации об ограничениях в отношении российских спортсменов, сообщается на сайте организации. Исполком МОК принял решение, что рекомендованные условия участия для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года, касающиеся российских спортсменов и команд, включая защитные меры, более не применяются.
Офицер ГУР признался в убийстве подозреваемой в теракте в Монако
На Украине задержаны двое мужчин по подозрению в убийстве женщины, которая проходила подозреваемой по делу о покушении на украинского предпринимателя Вадима Ермолаева в Монако. Тело женщины обнаружили под Киевом 6 июля, а взрыв в Монако произошел 29 июня. Один из подозреваемых является действующим офицером Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывшим сотрудником правоохранительных органов.
Верховного лидера Ирана Али Хаменеи похоронили в Мешхеде
Церемония погребения погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи завершилась в его родном городе Мешхеде. Прощание с Али Хаменеи, который погиб 28 февраля в результате американских и израильских ударов, началось в Тегеране 3 июля, в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран.