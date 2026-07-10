Главные новости за неделю 6 июля — 10 июля 2026 года

На российском топливном рынке наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя в ремонт из-за «прилетов» по ним. Об этом сообщил журналистам вице-премьер страны Александр Новак. Что происходит с бензином в России 10 июля, в каких регионах действуют ограничения на продажу топлива и почему на некоторых АЗС возникли перебои — в материале Финансов Mail.