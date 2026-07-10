Всего по чуть-чуть: синоптики обещают в субботу дожди, грозы и капельку солнца

В Калининградской области в субботу, 11 июля, ожидается облачная с прояснениями погода. Возможны кратковременные дожди и грозы, предупредили в региональном МЧС.
Температура воздуха ночью +11…+16°C, днём +17…+22° градуса. Ветер северо-западный, западный 6−11 м/с. На побережье Балтийского моря волны будут достигать 2−2,5 м — это накатная волна, которую оставил на память о себе циклон «Бернадетт».
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