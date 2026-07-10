Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят

Для летних прогулок с питомцами лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Они помогут укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где гулять в Москве и Подмосковье, рассказали «Вечерней Москве» эксперты компании — производителя натуральных рационов SUPERPET.