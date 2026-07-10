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Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят

Шестеро котят родились у эрмитажной кошки Графини. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Государственный Эрмитаж.

Шестеро котят родились у эрмитажной кошки Графини. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Государственный Эрмитаж.

Там добавили, что 9 июля на свет появились сразу шесть котят: первым родился рыжий малыш, затем — бледно-рыжий с серебристым оттенком, три темных полосатика, а последним — черный котенок. Сейчас мама-кошка и ее потомство чувствуют себя хорошо.

Пока определить пол новорожденных не удалось. Имена для малышей тоже еще не выбраны.

— Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью, — написали в Telegram-канале Эрмитажа.

Эксперт-фелинолог, заводчик Светлана Пономарева рассказала «Вечерней Москве», как выбрать кошку и какие необычные породы представлены в России и за рубежом.

Для летних прогулок с питомцами лучше всего подойдут большие зеленые зоны с естественной тенью, лесными тропами и доступом к воде. Они помогут укрыться от жары и комфортно провести время на природе. Где гулять в Москве и Подмосковье, рассказали «Вечерней Москве» эксперты компании — производителя натуральных рационов SUPERPET.