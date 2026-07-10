Эрмитажная кошка Графиня родила шестерых котят

Шестеро котят родились у эрмитажной кошки Графини. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил Государственный Эрмитаж.
Там добавили, что 9 июля на свет появились сразу шесть котят: первым родился рыжий малыш, затем — бледно-рыжий с серебристым оттенком, три темных полосатика, а последним — черный котенок. Сейчас мама-кошка и ее потомство чувствуют себя хорошо.
Пока определить пол новорожденных не удалось. Имена для малышей тоже еще не выбраны.
— Через два-три месяца, когда котята окрепнут, привыкнут к лотку и им сделают все необходимые прививки, мы будем искать для них новую любящую семью, — написали в Telegram-канале Эрмитажа.
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