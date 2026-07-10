На Петровском острове в Петербурге установят освещение вдоль дороги

Освещение вдоль дороги, которая соединяет Петровский проспект и Ремесленную улицу, установят на Петровском острове в Санкт-Петербурге, сообщили в комитете по энергетике и инженерному обеспечению города. Работы пройдут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты установят 6 опор, смонтируют 12 светодиодных светильников и проложат 204 метра кабельной линии для электроснабжения. Работы на объекте уже идут: специалисты завершают установку опор, готовят траншеи для прокладки линий электропередачи и одновременно приступают к монтажу светильников. Завершить работы планируется в четвертом квартале текущего года.
Отмечается, что местные жители пользуются этой дорогой по пути к жилым домам, детскому саду и социальным учреждениям. Кроме того, проезд ведет к Петровскому пруду, который входит в ансамбль Большого Петровского парка — объекта культурного наследия регионального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.