Рыбак на Сахалине выловил тунца ростом с себя и весом около 100 килограммов

— Это произошло на мысе Свободном. Вытаскивал я его в течение получаса. Поймал троллингом на расцветку цукини, катушка shimano tiagra 30. Такая рыба у меня первый раз, до этого я поймал уже от 15−50 килограммов. Так что это мой заветный трофей. Вес от 100−120 килограммов примерно, при моем росте 172 сантиметра. Он с меня ростом, — уточнил обладатель улова.