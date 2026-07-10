Рыбак на Сахалине выловил тунца ростом с себя и весом около 100 килограммов

На мысе Свободном на Сахалине местный рыбак по имени Павел рассказал, что выловил гигантского тунца, вес которого оценивается в 100−120 килограммов.
— Это произошло на мысе Свободном. Вытаскивал я его в течение получаса. Поймал троллингом на расцветку цукини, катушка shimano tiagra 30. Такая рыба у меня первый раз, до этого я поймал уже от 15−50 килограммов. Так что это мой заветный трофей. Вес от 100−120 килограммов примерно, при моем росте 172 сантиметра. Он с меня ростом, — уточнил обладатель улова.
Павел отметил, что не станет продавать рыбу, и добавил, что планирует поделиться гигантским тунцом с близкими и друзьями. По словам рыбака, затащить тунца в лодку ему помог друг Тимофей, передает телеканал «360.ru».
6 июля стало известно, что в Приморье гигантский тунец оказался слишком тяжелым для рыбаков, пробил их лодку и начал ее топить. Рыбаков спасли их коллеги, приплывшие на буксире. В результате они вместе с добычей благополучно добрались до местного порта.