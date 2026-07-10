Лантратова: четверть ударов ВСУ приходится на Херсонскую область

По ее словам, о неприязни Украины к жителям региона свидетельствуют и заявления советника президента страны Юрия Подоляки, который призывал сделать так, «чтобы на Херсонской земле вообще забыли слово “русские”». «После этого уже понятно, почему по мирным кварталам летят беспилотники, почему уничтожают школы, машины скорой помощи, автобусы, жилые дома и объекты жизнеобеспечения», — сказала Яна Лантратова (цитата по ТАСС).