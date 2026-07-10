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Лантратова: четверть ударов ВСУ приходится на Херсонскую область

Около 25% атак ВСУ по гражданской инфраструктуре приходится на Херсонскую область, несмотря на ратифицированные Украиной Женевские конвенции. Об этом заявила омбудсмен Яна Лантратова на международном онлайн-телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

Около 25% атак ВСУ по гражданской инфраструктуре приходится на Херсонскую область, несмотря на ратифицированные Украиной Женевские конвенции. Об этом заявила омбудсмен Яна Лантратова на международном онлайн-телемосте «Преступления киевского режима: террор в отношении гражданского населения Херсонской области».

По ее словам, о неприязни Украины к жителям региона свидетельствуют и заявления советника президента страны Юрия Подоляки, который призывал сделать так, «чтобы на Херсонской земле вообще забыли слово “русские”». «После этого уже понятно, почему по мирным кварталам летят беспилотники, почему уничтожают школы, машины скорой помощи, автобусы, жилые дома и объекты жизнеобеспечения», — сказала Яна Лантратова (цитата по ТАСС).

С начала июля в регионе наблюдаются массовые перебои энергоснабжения. 7 июля власти региона ввели режим техногенной чрезвычайной ситуации. Это позволит быстрее решать вопросы, связанные с работой объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры и экономики. По последним данным, без электроэнергии остаются 426 населенных пунктов в регионе.

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