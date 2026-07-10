Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Ленинском Тульской области построят женскую консультацию

Новое здание площадью 500 кв. м планируют возвести к осени этого года.

Новую женскую консультацию построят в поселке Ленинском Тульской области, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Работы ведутся в соответствии с целями национального проекта «Семья».

Новое здание площадью 500 квадратных метров планируют возвести к осени этого года. В консультации предусмотрят колясочную, а для детей, которые приходят вместе с мамами, оборудуют специальную зону ожидания.

На строительной площадке уже выполнена разработка грунта и завершено устройство основания. Отмечается, что для будущей консультации уже закупили медицинскую мебель и необходимое оборудование.

Сейчас более 13 тысяч женщин посещают кабинет гинеколога в районной больнице. После завершения строительства они смогут получать консультации и необходимую помощь в более современных и комфортных условиях.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.