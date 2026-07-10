Хроническая усталость может указывать на нехватку витамина B9

Дефицит витамина B9 может проявляться изменениями в организме, которые легко принять за обычную усталость. Врач-терапевт Елена Лихошерстова рассказала, какие признаки могут указывать на нехватку фолиевой кислоты. Об этом пишет NEWS.ru.
«Первое — это хроническая усталость, слабость и бледность. Это самые частые и ранние симптомы дефицита фолатов. Усталость возникает из-за развития мегалобластной анемии», — поделилась медик.
По словам специалиста, при недостатке витамина B9 человек может чувствовать постоянную слабость, головокружение и одышку даже после небольшой физической нагрузки. Такие симптомы не исчезают после отдыха, поскольку связаны не с переутомлением, а с нарушением снабжения организма кислородом.
Еще одним признаком нехватки фолиевой кислоты может стать изменение состояния языка и слизистых оболочек. Язык становится гладким, ярко-красным и болезненным, могут появляться жжение и неприятные ощущения во время еды. Дефицит витамина B9 иногда сопровождается проблемами с пищеварением.
Ранее сайт KP.RU писал о споре вокруг использования солнцезащитных средств и уровня витамина D. Дерматолог Наталья Ряховская объяснила, почему кремы с SPF не являются главной причиной дефицита микроэлемента.