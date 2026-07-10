Хроническая усталость может указывать на нехватку витамина B9

По словам специалиста, при недостатке витамина B9 человек может чувствовать постоянную слабость, головокружение и одышку даже после небольшой физической нагрузки. Такие симптомы не исчезают после отдыха, поскольку связаны не с переутомлением, а с нарушением снабжения организма кислородом.