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В Таганроге приступили к оценке ущерба после воздушной атаки

В Таганроге продолжаются работы по ликвидации последствий атаки БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

В Таганроге приступили к оценке ущерба, нанесенного домам после атаки БПЛА. Об этом 10 июля сообщила глава города Светлана Камбулова.

— Специальная комиссия сегодня приступила к обследованию повреждений и оценке ущерба, — написала в соцсетях Светлана Камбулова.

Жителей, чьи дома попали в зону эвакуации и кому негде остановиться, разместили в пункте временного пребывания. В ПВР создали условия для проживания людей до полного завершения работ и стабилизации обстановки, добавила Светлана Камбулова.

Параллельно в порту Таганрога ведется тушение. Пожарные расчеты работают в усиленном режиме. По данным Роспотребнадзора, превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не зафиксировали. Замеры будут проводиться периодически до полной ликвидации последствий воздушной атаки.

Также ввели дополнительные изменения в схему работы общественного транспорта. Ранее скорректировали движение маршрутов № 73-б, 74, 19 и 30. Теперь к ним добавились автобусы № 6 и 56. Ограничения будут действовать до ликвидации последствий.

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