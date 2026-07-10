Главные новости за 10 июля: Воронеж, Белгород, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

В Воронежской области по состоянию на 10 июля бензином в среднем обеспечены около 50% АЗС, а дизельным топливом — почти 70%. Жителям региона доступен ряд цифровых сервисов для поиска заправок, на которых в данный момент есть топливо. С сегодняшнего дня скорректирована работа камер видеофиксации вблизи АЗС, а также будут пересмотрены штрафы, которые были разосланы водителям, нарушившим ПДД в очередях на заправки. В то же время власти просят воронежцев, которые используют личный транспорт и имеют в семье несколько машин, «продумывать совместные маршруты» и «отказываться хотя бы от одного авто».