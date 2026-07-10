В Госдуме заявили, что Запад уже не скрывает подготовку к нападению на Россию

— Нидерланды не должны забывать про название своей страны — «ниже уровня земли», там как раз дамба, и много Нидерландам не понадобится. Так что воздержался бы он от таких заявлений рискованных для собственной страны. Вдруг мы поверим в его реальные агрессивные действия, всякое может случиться, — заявил депутат в интервью Lenta.ru.