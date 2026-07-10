В Госдуме заявили, что Запад уже не скрывает подготовку к нападению на Россию

Запад больше не скрывает, что готовится напасть на Россию. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.
Ранее премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен призвал европейские страны продолжать поддержку Украины, чтобы она могла «сохранить темп при нанесении более глубоких ударов по территории России».
По мнению парламентария, заявления политика такого уровня следует воспринимать со всей серьезностью.
— Нидерланды не должны забывать про название своей страны — «ниже уровня земли», там как раз дамба, и много Нидерландам не понадобится. Так что воздержался бы он от таких заявлений рискованных для собственной страны. Вдруг мы поверим в его реальные агрессивные действия, всякое может случиться, — заявил депутат в интервью Lenta.ru.
Тем временем страны НАТО приняли по итогам саммита в Анкаре декларацию, в которой говорится, что долгосрочная угроза евроатлантической безопасности и стабильности исходит от России.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявила, что Украина получит новые средства на производство беспилотников после ударов Вооруженных сил России по предприятиям, производящим дроны.