Волгоградский «Орленок» получит гончарную мастерскую и систему виртуальной реальности

Отметим, что обновление городского детского лагеря проводится с 2020 года. За это время на его территории была возведена глэмпинг-зона, создан новый обеденный зал на 100 мест, отремонтированы два жилых корпуса, построен веревочный городок, павильоны для робототехники и шахмат, благоустроена территория. Ежегодно в лагере отдыхают более 5 тыс. человек.