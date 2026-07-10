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Волгоградский «Орленок» получит гончарную мастерскую и систему виртуальной реальности

В Волгограде продолжается модернизация детского оздоровительного лагеря «Орленок». Как сообщили в пресс-службе мэрии.

В Волгограде продолжается модернизация детского оздоровительного лагеря «Орленок». Как сообщили в пресс-службе мэрии, в текущем году лагерь уже обзавёлся собственным мобильным планетарием, где дети могут знакомиться с астрономией в интерактивном формате.

На площадке лагеря также завершается создание сенсорного павильона для отдыха и оздоровления детей с особенностями здоровья. Работы по оснащению данного пространства должны завершиться до конца июля. Место получит оборудование психологической разгрузки и коррекционной работы.

В скором времени в «Орленке» появится система виртуальной реальности, а уже в следующем году — гончарная мастерская.

Отметим, что обновление городского детского лагеря проводится с 2020 года. За это время на его территории была возведена глэмпинг-зона, создан новый обеденный зал на 100 мест, отремонтированы два жилых корпуса, построен веревочный городок, павильоны для робототехники и шахмат, благоустроена территория. Ежегодно в лагере отдыхают более 5 тыс. человек.

Видео: администрация Волгограда.