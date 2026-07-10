Голикова: Почти 7 миллионов заболеваний были выявлены при рентгене с помощью ИИ

Почти 7 миллионов заболеваний были выявлены при помощи технологии искусственного интеллекта во время рентген-исследований в 2025 году. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на полях пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика».
«Почти 14 миллионов рентгенологических исследований с применением технологий искусственного интеллекта, по результатам которых выявлено почти семь миллионов заболеваний», — рассказала Голикова.
Вице-премьер РФ отметила, что технологии ИИ начали внедрять в развитие медицины здорового долголетия. Также в системе здравоохранения в России внедряются персональные медицинские помощники. Нововведением уже успели воспользоваться порядка 900 тысяч россиян.
Ранее KP.RU сообщал, что Татьяна Голикова рассказала об увеличении средней продолжительности жизни в стране за последние сто лет. По словам вице-премьера РФ, этот показатель вырос почти вдвое.