Голикова: Почти 7 миллионов заболеваний были выявлены при рентгене с помощью ИИ

Почти 7 миллионов заболеваний были выявлены при помощи технологии искусственного интеллекта во время рентген-исследований в 2025 году. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на полях пленарной сессии «Россия и мир: тренды здорового долголетия. Цель, стратегия, тактика».