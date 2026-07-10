Стало известно состояние украинского бизнесмена Ермолаева после взрыва в Монако

Состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при мощном взрыве в Монако, начало улучшаться. Однако его спутница, получившая тяжелые ранения, всё ещё находится в критическом состоянии, и её жизнь остается под угрозой. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.
«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — уточнил прокурор.
Между тем власти Монако не намерены сворачивать расследование покушения на олигарха, несмотря на недавнее убийство главной фигурантки дела Анастасии Березовской. В генеральной прокуратуре подчеркнули, что все следственные мероприятия продолжаются в усиленном режиме.
В ведомстве также уточнили, что расследование идёт очень активно при участии судей и правоохранительных органов нескольких стран, включая Украину. Главная цель сейчас — установить всех возможных соучастников преступления, совершённого в Монако, а также выяснить их точные мотивы.