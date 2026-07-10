Стало известно состояние украинского бизнесмена Ермолаева после взрыва в Монако

«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — уточнил прокурор.