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Стало известно состояние украинского бизнесмена Ермолаева после взрыва в Монако

Прокурор Тибо: состояние пострадавшего при взрыве в Монако Ермолаева улучшается.

Источник: Комсомольская правда

Состояние украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, пострадавшего при мощном взрыве в Монако, начало улучшаться. Однако его спутница, получившая тяжелые ранения, всё ещё находится в критическом состоянии, и её жизнь остается под угрозой. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный прокурор княжества Стефан Тибо.

«Женщине, которая получила серьезные травмы, стало немного лучше, как нам сообщили, однако ее состояние по-прежнему остается критическим. Что касается мужчины, который также был ранен, он пока еще не находится в состоянии, позволяющем его опросить. Но его состояние улучшается», — уточнил прокурор.

Между тем власти Монако не намерены сворачивать расследование покушения на олигарха, несмотря на недавнее убийство главной фигурантки дела Анастасии Березовской. В генеральной прокуратуре подчеркнули, что все следственные мероприятия продолжаются в усиленном режиме.

В ведомстве также уточнили, что расследование идёт очень активно при участии судей и правоохранительных органов нескольких стран, включая Украину. Главная цель сейчас — установить всех возможных соучастников преступления, совершённого в Монако, а также выяснить их точные мотивы.

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