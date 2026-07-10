В приморском городе Фокино благоустроят аллею «Сиреневая»

Аллею «Сиреневая» благоустраивают в городе Фокино Приморского края, сообщили в агентстве проектного управления региона. Работы ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Специалисты обновят асфальтовое покрытие пешеходной зоны и лестничных маршей. Они установят современные лавочки, освещение и систему видеонаблюдения. Еще на аллее создадут живые изгороди из сирени, пузыреплодника и спиреи, а также цветочные клумбы. Кроме того, маршруты сделают доступнее для маломобильных жителей. Отмечается, что мастера уже демонтировали старое плиточное покрытие, подготовили щебеночное основание и приступили к укладке бордюров.
«Приятно наблюдать за тем, как города Приморья приобретают новый вид. Создание комфортной городской среды является одной из приоритетных наших задач. Мы убеждены, что обновление инфраструктуры напрямую улучшит качество жизни граждан», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Приморского края Алексей Першин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.