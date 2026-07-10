В приморском городе Фокино благоустроят аллею «Сиреневая»

Специалисты обновят асфальтовое покрытие пешеходной зоны и лестничных маршей. Они установят современные лавочки, освещение и систему видеонаблюдения. Еще на аллее создадут живые изгороди из сирени, пузыреплодника и спиреи, а также цветочные клумбы. Кроме того, маршруты сделают доступнее для маломобильных жителей. Отмечается, что мастера уже демонтировали старое плиточное покрытие, подготовили щебеночное основание и приступили к укладке бордюров.