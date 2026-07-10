Иран опроверг информацию о подготовке нового раунда переговоров с США

Тема возможных переговоров активно муссировалась в зарубежной прессе на фоне сообщений о военной паузе. Американское командование временно приостановило удары по иранским объектам, однако, по сведениям телеканала CNN, эти меры могут быть отменены в любой момент. В эфире американского канала уточнялось, что военные готовятся к нанесению ударов в случае необходимости, но сейчас предпочтение отдается дипломатическим методам.