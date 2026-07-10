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Иран опроверг информацию о подготовке нового раунда переговоров с США

В Тегеране опровергли подготовку переговоров с США, о которой пишут западные СМИ.

Источник: Комсомольская правда

В Тегеране официально опровергли сообщения о скорой встрече с американской стороной. По данным иранского агентства Fars, информация о планируемых переговорах не соответствует действительности и не имеет под собой никаких доказательств.

«Это неверная информация, не имеющая под собой никаких оснований», — заявил собеседник агентства.

Опровержение прозвучало после того, как зарубежные СМИ начали активно обсуждать возможный новый раунд контактов между Вашингтоном и Тегераном. Портал Axios со ссылкой на информированного собеседника писал, что встреча может пройти уже на следующей неделе, а в качестве площадки рассматривается Швейцария.

Тема возможных переговоров активно муссировалась в зарубежной прессе на фоне сообщений о военной паузе. Американское командование временно приостановило удары по иранским объектам, однако, по сведениям телеканала CNN, эти меры могут быть отменены в любой момент. В эфире американского канала уточнялось, что военные готовятся к нанесению ударов в случае необходимости, но сейчас предпочтение отдается дипломатическим методам.

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