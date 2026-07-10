В Красногорске загорелась крыша торгового центра «Терабит»

Пожарные ликвидируют возгорание на крыше торгового центра «Терабит» в подмосковном Красногорске, сообщает администрация города.
«На место направлены 9 автоцистерн и 2 автолестницы. Подробности произошедшего уточняются», — говорится в сообщении.
О том, что на крыше ТЦ вспыхнул пожар, власти сообщили в 20:00 мск. Вскоре, в 20:17 мск, администрация заявила о локализации возгорания.
МЧС по региону, в свою очередь, уточнило, что к тушению пожара привлекли 41 человека и 14 единиц техники. Прибыв на место происшествия, спасатели обнаружили густой черный дым, образовавшийся при горении кровли здания.
По предварительной информации, никто не пострадал.
Областная прокуратура сообщила, что взяла на контроль расследование обстоятельств пожара. «Рассматривается версия о нарушении требований пожарной безопасности при проведении кровельных работ», — говорится в сообщении.
18 июня в результате падения обломка беспилотника пожар возник в торговом центре «Белая Дача» в Московской области. Огонь охватил 25 кв. м и был потушен силами 20 человек и шести единиц техники в тот же день.
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