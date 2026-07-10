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Паром «Генерал Черняховский», снабжающий Калининградскую область, встанет в док на ремонт

Работы должны завершиться до конца ноября 2026 года.

Паром «Генерал Черняховский», снабжающий Калининградскую область, встанет в док на ремонт. «Росморпорт» — оператор линии между Усть-Луга —Балтийск объявил торги на проведение работ. информация об этом опубликована на сайте госзакупок в пятницу, 10 июня.

С подрядчиком госпредприятие должно определиться к началу августа. Работы должны быть проведены в соответствии с российским морским Регистром судоходства. Подрядчик должен завершить ремонт основных узлов, корпуса судна, покраску отдельных элементов в сухом доке до 16 ноября 2026 года. Цена контракта 149,8 млн рублей.

Перевозящие грузы в Калининград паромы «Маршал Рокоссовский» и «Генерал Черняховский» с июля 2023 года ходят в автономном режиме.

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