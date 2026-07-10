В Симферополе отремонтируют спортшколу № 1

Спортивную школу № 1 капитально отремонтируют в Симферополе, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым. Модернизация спортивных учреждений отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».
Специалисты приведут в порядок двухэтажное здание площадью более 730 кв. м. После завершения ремонта спортшкола сможет принимать до 100 атлетов в сутки, а занятия будут проходить в более современных и комфортных условиях.
Строительная готовность объекта составляет 62%. Отопление, вентиляция и энергоснабжение смонтированы на 80%. Параллельно рабочие выполняют внутреннюю отделку, устраивают полы и облицовывают фасад.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.