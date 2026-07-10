Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Симферополе отремонтируют спортшколу № 1

Специалисты приведут в порядок двухэтажное здание площадью более 730 кв. м.

Спортивную школу № 1 капитально отремонтируют в Симферополе, сообщили в Министерстве строительства и архитектуры Республики Крым. Модернизация спортивных учреждений отвечает задачам госпрограммы «Спорт России».

Специалисты приведут в порядок двухэтажное здание площадью более 730 кв. м. После завершения ремонта спортшкола сможет принимать до 100 атлетов в сутки, а занятия будут проходить в более современных и комфортных условиях.

Строительная готовность объекта составляет 62%. Отопление, вентиляция и энергоснабжение смонтированы на 80%. Параллельно рабочие выполняют внутреннюю отделку, устраивают полы и облицовывают фасад.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Крым: база Черноморского флота и любимое место отдыха россиян
Крым — один из самых известных полуостровов Евразии, расположенный в северной части Черного моря. Этот известный хорошим климатом и красивой природой регион имеет также огромное историческое, военное и экономическое значение. На протяжении веков Крым переходил от одного государства к другому, а его географическое положение сделало полуостров ключевой точкой по контролю Черного моря.
Читать дальше