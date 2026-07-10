В Ростове на благоустройство сквера «Строителей» потратят более 72 млн рублей

На благоустройство сквера «Строителей» на проспекте Буденновском, 81 в Ростове-на-Дону выделили 72,6 млн руб. Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного и городского бюджетов. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в ответ на запрос «Ъ-Ростов».