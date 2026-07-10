Историк Михаил Мягков сравнил освобождение Константиновки с Полтавской битвой

«Полтавская битва 1709 года была переломным сражением в Северной войне. Если до этого шведы надеялись на успех на поле боя в сухопутных сражениях, то после сражения при деревне Лесной в 1708 году и особенно после Полтавской битвы любые разговоры о том, что Швеция может выиграть сухопутную войну у России, испарились», — заявил Михаил Мягков.