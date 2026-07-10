На нижегородской ГК «Р-Флот» заложили четыре речных судна

Несамоходная баржа-площадка — судно для перевозки грузов, техники и оборудования. Баржа длиной 26 м и шириной 7,4 м с осадкой 0,8 м, водоизмещением 145 т и грузоподъемностью 100 т предназначена для спокойного речного плавания и строится для казанского АО «Транснефть-Прикамье».