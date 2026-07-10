«Я вас прошу не хейтить его»: Возлюбленная Ираклия вступилась за него, узнав о беременной любовнице

«Да, мы вместе. Почему? Есть некоторая информация, которую я узнала и которую вы пока не знаете, но скоро, наверное, узнаете. Пока не могу её афишировать. Единственное, что я вас очень сильно прошу, — не хейтить его и не делать поспешных выводов», — написала Гребенщикова в соцсетях.