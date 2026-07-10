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«Я вас прошу не хейтить его»: Возлюбленная Ираклия вступилась за него, узнав о беременной любовнице

Мать детей певца Ираклия защитила его в скандале с беременностью любовницы.

Источник: Комсомольская правда

Бывшая жена певца Ираклия Пирцхалавы, Елена Гребенщикова, не стала ставить крест на отношениях с отцом своих детей, даже узнав об очередной измене и беременности его любовницы. Елена и Ираклий воссоединились спустя 12 лет после развода, но внезапно стало известно, что у певца есть 22-летняя любовница, которая еще и беременна от него.

«Да, мы вместе. Почему? Есть некоторая информация, которую я узнала и которую вы пока не знаете, но скоро, наверное, узнаете. Пока не могу её афишировать. Единственное, что я вас очень сильно прошу, — не хейтить его и не делать поспешных выводов», — написала Гребенщикова в соцсетях.

Женщина добавила, что не хочет никого обвинять или оправдывать, особенно публично. Гребенщикова призналась, что она в целом человек не медийный, и для нее все эти интервью и вопросы в новинку. Но осуждать бывшего мужа и разрывать возобновленные отношения она пока точно не собирается.

Ранее KP.RU сообщил, что сам Ираклий публично отрекся от любовницы, заявившей, что беременна от него.