Красный Крест анонсировал раздачу гуманитарной помощи в Крыму

Кроме того, получить гуманитарную помощь можно будет в севастопольском центре содействия РКК, который откроется 15 июля. Там же будет размещена установка для очистки воды и резервные аккумуляторы — с их помощью люди смогут зарядить мобильные телефоны и другие устройства, воспользоваться Wi-Fi и компьютерами.