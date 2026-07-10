Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича сорвана: в торжество вмешалась стихия

Выбор именно этого места изначально вызвал протесты у защитников природы. Мидаграбинское озеро является заповедной зоной с хрупкой экосистемой, и местные жители забили тревогу еще до приезда гостей. Они возмущались, что на берег пригнали тяжелую технику для расчистки территории, что может нанести непоправимый вред окружающей среде. Сама Ида Галич парировала критику тем, что эти места являются родиной её матери, и пообещала полностью восстановить ландшафт после завершения праздника.