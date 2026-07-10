Свадьба Иды Галич и Олега Ледвича сорвана: в торжество вмешалась стихия

Долгожданная свадьба блогера Иды Галич и предпринимателя Олега Ледвича превратилась в борьбу со стихией. Праздник хотели устроить на берегу горного озера в Северной Осетии, но вместо идиллии гости попали под мощный ливень и ураганный ветер. По информации Mash, порывы воздуха сдували сцену и шатры, а потоки воды заливали всю площадку, оставив участников мероприятия буквально «по уши в воде».
Выбор именно этого места изначально вызвал протесты у защитников природы. Мидаграбинское озеро является заповедной зоной с хрупкой экосистемой, и местные жители забили тревогу еще до приезда гостей. Они возмущались, что на берег пригнали тяжелую технику для расчистки территории, что может нанести непоправимый вред окружающей среде. Сама Ида Галич парировала критику тем, что эти места являются родиной её матери, и пообещала полностью восстановить ландшафт после завершения праздника.
К экологическому скандалу быстро добавились проблемы с законом. Сотрудники Министерства природных ресурсов республики инициировали проверку по факту проведения строительных работ в охраняемой зоне. Глава ведомства Вадим Базаев пояснил, что официального разрешения на организацию массового мероприятия никто не выдавал, а потому нарушителям грозит административная ответственность. Однако молодожены решили не менять планы и провести церемонию именно в этом месте, несмотря на все запреты и протесты.
Первый день свадебного уикенда для гостей начался с перелета чартерным рейсом, но погода внесла свои коррективы. Обрушившийся на озеро шквал заставил приглашенных срочно покидать затопленные шатры и спасать праздничный декор от разрушения. Сама невеста, судя по публикациям в соцсетях, старалась сохранять позитивный настрой и демонстрировала подписчикам свой свадебный образ на фоне суровых гор.