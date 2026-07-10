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Советник министра обороны Украины опубликовал «икону», призывающую убивать русских

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях изображение «иконы, благословляющей русорез».

Советник министра обороны Украины Сергей Стерненко опубликовал в соцсетях изображение «иконы, благословляющей русорез».

На изображении Богородица держит в руках беспилотный летательный аппарат вместо младенца Христа. Композиция сопровождается надписью, размещенной на фоне изображения.

— Смотрите, какую красоту нарисовала женщина, — цитирует чиновника Lenta.ru.

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров 27 мая заявил о запуске «логистического локдауна» для Вооруженных сил России, направленного на максимальное усложнение логистики и ограничение наступательных возможностей российских войск.

До этого Федоров заявил, что стратегической целью Вооруженных сил страны является убийство 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. Федоров уточнил, что об этом его попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Министр также отметил, что в декабре 2025 года украинские войска якобы ликвидировали 35 тысяч российских бойцов.

Еще до своего назначения Федоров ввел систему, в рамках которой украинским военным начисляются цифровые баллы за подтвержденные убийства российских солдат. Их можно обменивать на военную технику через онлайн-маркетплейс.