Советник министра обороны Украины опубликовал «икону», призывающую убивать русских

До этого Федоров заявил, что стратегической целью Вооруженных сил страны является убийство 50 тысяч российских военнослужащих в месяц. Федоров уточнил, что об этом его попросил украинский лидер Владимир Зеленский. Министр также отметил, что в декабре 2025 года украинские войска якобы ликвидировали 35 тысяч российских бойцов.