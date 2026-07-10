Аналитики назвали самый комфортный для жизни город на планете

Аналитическое подразделение журнала The Economist — Economist Intelligence Unit (EIU) — опубликовало ежегодный глобальный индекс качества жизни, охватывающий 173 города мира. Оценка проводится по пяти параметрам: стабильность, здравоохранение, культура и экология, образование и инфраструктура. Лидером второй год подряд стала столица Дании.
Копенгаген получил максимальные баллы в трёх из пяти категорий — за стабильность, инфраструктуру и образование. Вторую строчку заняла Вена, третью — Мельбурн. В десятку также вошли Сидней (4-е), Цюрих (5-е), Женева (6-е), Осака (7-е), Аделаида (8-е), Ванкувер (9-е) и Токио (10-е). Замыкает общий рейтинг сирийский Дамаск.
Среди американских городов лучший результат показал Гонолулу (25-е место), а Нью-Йорк поднялся на 3 позиции до 66-й благодаря снижению преступности. В Великобритании самым комфортным признан Манчестер (52-я строчка), Лондон расположился на 54-м месте. Западная Европа сохранила первенство по среднему баллу, хотя её показатель немного снизился относительно 2025 года.
Военная операция США против Ирана заметно отразилась на позициях городов Персидского залива: Маскат рухнул на 14 пунктов до 123-го места, Кувейт потерял 12 позиций, оказавшись на 105-м, а Тегеран скатился на 164-ю строчку. Средний балл Азии, напротив, вырос на 0,3 пункта до 73,9 благодаря улучшению системы здравоохранения в китайских городах — например, Фучжоу поднялся на 7 мест до 93-го.
Отраслевой директор EIU Ана Николлс отметила, что глобальный средний показатель остался на уровне прошлого года. Однако усиление позиций Азии привело к тому, что в топ-20 теперь входят 9 азиатских городов и 7 европейских, что меняет традиционный баланс рейтинга.
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