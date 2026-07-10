Аналитики назвали самый комфортный для жизни город на планете

Военная операция США против Ирана заметно отразилась на позициях городов Персидского залива: Маскат рухнул на 14 пунктов до 123-го места, Кувейт потерял 12 позиций, оказавшись на 105-м, а Тегеран скатился на 164-ю строчку. Средний балл Азии, напротив, вырос на 0,3 пункта до 73,9 благодаря улучшению системы здравоохранения в китайских городах — например, Фучжоу поднялся на 7 мест до 93-го.